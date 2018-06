National mitgemischt

Duo Bauhofer-Wank erneut auf Deutscher Meisterschaft vertreten

Hannover/Münsing – Die beiden Vorsitzenden und Trainer des Judoverein Ammerland-Münsing, Leonhard Wank und Andi Bauhofer, stellten sich am Sonntag der nationalen Elite im Wettbewerb der Katame-no-Kata. Am Ende sprang wie im Vorjahr der 18. Platz heraus.Mit einem guten Gefühl durch eine mehrwöchige Vorbereitung reisten die beiden Mannschaftskämpfer schon am Freitag an, um das Team Bayern bei der Eröffnung Samstag Früh mit zu repräsentieren. Am ersten Wettkampftag konnte sich keines der vier bayrischen Kata-Paare für die Finalrunden am späten Nachmittag qualifizieren.Am Sonntag waren dann Leo Wank und Andi Bauhofer gefordert und zeigten ihre 15 präzise eintrainierten Bodentechniken im Rahmen der traditionellen japanischen Demonstrationsart. Direkt nach dem Durchgang berichte Bauhofer bereits von seiner Einschätzung: „Diese Woche im Training waren wir schon besser als heute. Ich weiß von zwei mittleren Fehlern die wir drin hatten, trotzdem glaube ich, dass wir uns vielleicht im Mittelfeld einreihen können.“Ernüchterung folgte prompt, als nach und nach die eigenen Punktzahlen und die der Konkurrenten eingeblendet wurden. Letztlich erreichten sie 330,5 Punkte und lagen damit nur einen halben Zähler hinter den Dauerkonkurrenten Schwob und Gaßmann aus Erlangen. „Das ist okay, wir merken, dass unsere Leistung immer stabiler wird und beim nächsten Mal kriegen wir sie“, resümierte Wank.Als nächste Herausforderung ist das Duo Wank-Bauhofer vom Bayrischen Judoverband für das 5-Länder-Kata-Turnier in Basel im September nominiert. Auch diese Erfahrung wird die beiden Judoka vom Starnberger See wieder ein Stück weiter bringen.