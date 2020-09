Kindertraining gefährdet: Bezirksrat fragt nach Hallenzeiten für den Judo-Club Sakura

Die Stadtverwaltung hat coronabedingt die Mietzeiten für die Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Döhren geändert. Doch weil nun ein Südstädter Sportverein eine volle Trainingseinheit von 1,5 Stunden für eine Gruppe erhält und dem Judo-Club Sakura deshalb die Trainingszeiten auf 2 Stunden für drei Gruppen gekürzt werden, fürchten die Kampfsportler um ihre Kindergruppe, dessen traditionelle Trainingszeit damit entfällt. Die angebotenen Alternativzeiten an einem anderen Wochentag in den Abendtsunden halten die Judosportler eher für kinderungeeignet. Nun griffen die Ortspolitiker im Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel das Thema auf.Sowohl SPD als auch CDU haben Anfragen zu der Vergabe der Hallenzeiten eingebracht, zudem stellen die Christdemokraten dazu noch einen Antrag.Die Sitzung des Stadtbezirksrates Döhren-Wülfel findet unter Corona-Bedingungen am 8. Oktober 2020 im Freizeitheim Döhren, An der Wollebahn 1, 30519 Hannover statt. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18 Uhr.