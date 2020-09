JC Sakura e. V.: Jahreshauptversammlung 2020

Hannover: Dietr.-Bonh-Schule |

Eigentlich bereits für das Frühjahr vorgesehen, musste die Jahreshauptversammlung des JC Sakura e. V. Corona-bedingt verschoben werden, mit zunächst ungewisser weiterer Zeitplanung. Nun hat es geklappt: Der Döhrener Kampfsportverein freut sich, die Mitglieder zu dieser wichtigen Veranstaltung einladen zu können, unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln.



Am Sonntag, den 27. September 2020 um 09:45 Uhr in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in der Helmstedter Str. 15 in 30519 Hannover werden die in der Tagesordnung benannten Themen behandelt, Hallenöffnung ist um 09:30 Uhr.



Wichtige Punkte dabei sind die bereits erwähnten Gremien des Vereins, deren Mitglieder gewählt werden. Wer sich engagieren möchte, hat die Möglichkeit, sich hierfür zur Wahl zu stellen um seine Fähigkeiten in eine der diversen Funktionen beim JC Sakura einzubringen. Auch ansonsten gibt es sicherlich interessante Themen, die es zu erfahren gilt.



Zu den Hygienemaßnahmen: Für die Teilnehmenden besteht Maskenpflicht bis zum Erreichen des Sitzplatzes. Für ausreichenden Abstand zwischen den Anwesenden und für Lüftung wird gesorgt. Es wäre hilfreich, wenn jedes Mitglied einen Schreibstift dabei hat, da zur Vermeidung möglicher Ansteckungen keine Kugelschreiber oder sonstigen Materialien verteilt werden. Und: Der Vorstand würde sich über eine zahlreiche Teilnahme freuen.