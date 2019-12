Damals in Döhren: Einblicke in fernöstliche Kampfkunst

„Budo“ ist die Sammelbezeichnung für alle diese Sportarten – von Aikido über Judo bis Kyudo. Damit den Zuschauern ein möglichst umfassender Einblick in diese Disziplinen geboten werden konnte, beteiligte sich auch der Verein Zanshin-Do an der Schau der Kampfsportler aus Döhren-Wülfel.Vor der Sporthalle brutzelten Bratwürste auf einem Rost, im Vorraum servierten Vereinsmitglieder leckere Salate. So gestärkt konnten sich dann die Besucher in die Budo-Welt entführen lassen. Sakura (japanisch „Kirschblüte“) zeigteAusschnitte aus dem Trainingsprogramm seiner Judo-, Aikido- und Ju-Jutsu-Gruppen. Die Sportler von Zanshin-Do präsentierten ihre Karate-Abteilung und informierten über Kyudo (Bogenschießen) sowie Lai-Do, eine Schwertkampftechnik.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.