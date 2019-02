Damals in Döhren: Bei der grün-weißen Ballnacht wurde auf einen Supersieg angestoßen

Die Musiker und Sänger aus Dresden und Ost-Berlin hofften, mit diesem Auftritt ihre Kariere auch im Westen fortzusetzen. Außer flotten ostdeutschen Klängen wirbelten als besondere Attraktion drei Turnier-Tanzpaare über das Parkett. Die Tanzschule Hagemeister zeigte Standard- und lateinamerikanische Tänze.Zwar feierten die Döhrener Sportler vor rund drei Jahrzehnten noch regelmäßig einmal im Jahr einen Vereinsball. Aber im März 1990 konnten sie zudem auf ein besonderes Ereignis anstoßen. Der seinerzeitige Vorsitzende Erwin Roggenbuck: „Unsere 1. Fußballmannschaft hat am Tag des Balles gerade in Hameln in der Bezirksliga 8 zu 1 gesiegt.“Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.