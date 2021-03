Was wird aus dem Deutschen Pavillon? Stadt will bis zur Sommerpause informieren

Eine kleine Anmerkung:

Die Stadt Hannover hatte das eindrucksvolle Bauwerk gekauft, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Allerdings: dafür wird das Ausstellungsgebäude nun nicht mehr gebraucht. „Die Verwaltung strebt die Revitalisierung des Deutschen Pavillons und eine sinnvolle Ergänzung der vorhandenen Nutzungen im Quartier an“, sagte Stadtbezirksmanager Sven Berger bei dem Treffen der Ortspolitiker im Saal des Freizeitheimes Döhren. Die Verwaltung habe im November 2020 ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren begonnen. Mit dem besten Bieter will die Stadt dann in Vertragsverhandlungen treten. Dann soll auch die Politik informiert werden. Berger: Dies soll vor der Sommerpause 2021 erfolgen.“Auch eine weitere leerstehende Immobilie der Stadt hatte die SPD-Fraktion in ihren Anfragen im Visier: Die marode Radrennbahn in Wülfel. Pläne, hier einen sogenannten Reisemobil-Hafen für Camperfahrer einzurichten, gebe es nicht, berichtete Bezirksratsbetreuerin Gundula Ohlhorst. Ziel der Verwaltung sei es vielmehr, „die Radrennbahn einer sportlichen Nachnutzung zuzuführen.“ Die Stadt befindet sich, so Ohlhorst weiter, derzeit in einem Workshopprozess mit interessierten Sportvereinen.Berichte über aktuelle Ereignisse von mir gibt es auf Stadtreporter.de. MyHeimat ist nicht mehr das, was es einmal war. Jedenfalls ist es kein Portal mehr für Bürgerreporter, die über Geschehnisse im lokalen und sublokalen Umfeld berichten wollen. Nach mehreren nicht ganz so schönen „google-bedingten“ Zensurerfahrungen mit der Zentrale in Augsburg habe ich für mich diesen Schluss gezogen. Aktuelle Nachrichten und Reportagen schreibe ich deshalb grundsätzlich nur auf Stadtreporter.de. Für meine Leser auf MyHeimat setze ich aber immerhin noch einen Link, damit ihnen keine Texte entgehen. So wird auch mit Berichten aus dem Stadtbezirksrat verfahren. Aber: Wenn aus diesen Artikeln eine Pressemitteilung der SPD-Bezirksratsfraktion entsteht, dann soll diese MyHeimat nicht vorenthalten werden. Deshalb, bitte nicht wundern, nur lesen.