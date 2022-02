Außerdem: Endlich will der Fachbereich Tiefbau dunkelgrüngraue Absperrpfosten am Fiedelerplatz in Döhren mit einer rot-weißen Markierung versehen. Der Bezirksrat hatte zuvor monatelang die Verwaltung darauf hingewiesen, dass die dunklen Pfosten für Sehbehinderte schwer erkennbar sind.