Velo-Route: versprochen – gebrochen?

Mit den Stimmen der Sozial- und Christdemokraten wurde dieser Appell schließlich verabschiedet – gegen den Widerstand von Vertretern der Grünen und der Linken. „Grundsätzlich sind sichere und schnelle Verbindungen für Radfahrer zu begrüßen. Wir halten daran fest, dass Sicherheit und Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen muss und alle betroffenen Bürger intensiv in die Planungen einzubeziehen sind. Überhastete und gegen den Willen von großen Teilen der Bevölkerung durchgezogene Verkehrsprojekte dürften von ihren langzeitigen Auswirkungen eher kontraproduktiv sein“, hielt ihnen der Sprecher der SPD-Fraktion entgegen und betonte: „ Um die Bevölkerung bei diesen durchaus zukunftsweisenden Projekt mitzunehmen und einzubinden, bedarf es vor einer – und sei es auch nur provisorischen – Umsetzung der vom Stadtbezirksrat geforderten aktiven Einbeziehung der betroffenen Anlieger und der Diskussion alternative Streckenführungen.“„Nicht ohne uns“ will der Bezirksrat Döhren-Wülfel die Zukunft des Deutschen Pavillons geregelt wissen. Der von Willi Lindenberg eingebrachte SPD-Antrag, dem Bezirksrat sowohl die Konzepte der Bieter zum Verkauf des Deutschen Pavillons vorzulegen, als auch die Bezirksbürgermeisterin als Jury Mitglied bei der Bewertung der Gebote zu benennen, wurde einstimmig von dem Gremium verabschiedet. „Der sogenannte Deutsche Pavillon auf dem Expo-Ost-Gelände gehört zu den markanten Bauwerken aus der Zeit der Weltausstellung im Jahr 2000. Die Immobilie ist im städtischen Besitz und soll in einem Interessenbekundungsverfahren veräußert werden. Der Bezirksrat sollte in den Entscheidungsprozess aktiv mit einbezogen werden“, sagte Lindenberg.Zwei von Brigitta Miskovic im Namen der SPD eingebrachte weitere Anträge, passierten den Bezirksrat ebenfalls einstimmig. So wird die Verwaltung beauftragt, ein neues Gestaltungskonzept für den Platz vor dem Nachbarschaftstreff in Mittelfeld unter Einbindung sowohl der Nutzer der Einrichtung als auch der Bewohner/Bewohnerinnen des Stadtteils zu erarbeiten. Im weiteren beschlossenen SPD-Antrag fordert der Bezirksrat, „den Schulhof und -sportplatz der Grundschule Loccumer Str. für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende aus dem Stadtteil Wülfel außerhalb der Unterrichts- und Betreuungszeiten sofort wieder zu öffnen.“