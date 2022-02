Velo-Route in Döhren-Wülfel: Bezirksrat will mitreden

Auch die Sorgen von Wirtschaft und Kulturschaffenden nahmen sich Sozial- und Christdemokraten in einem gemeinsamen Antrag an. Die Stadtverwaltung wird darin aufgefordert, „neben der geplanten Entlastung der Gastronomen auch die Hilfen für Kulturschaffende und Sportvereine weiter zu verlängern, und nicht, wie offenbar geplant, auslaufen zu lassen.“ Die beiden Parteien verweisen darauf, dass aufgrund der anhaltenden Covid19-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens Betriebe, Einrichtungen und Vereine erneut vor erheblichen Herausforderungen stehen. „Um diesen zu begegnen, ist es erforderlich, die Hilfsmaßnahmen der Stadt Hannover auch für Vereine und Kulturschaffende zu verlängern, und nicht wie offenbar geplant, auslaufen zu lassen. Dies ist nötig um einen tiefgreifenden Schaden von Einrichtungen und Verbänden auch im Stadtbezirk Döhren-Wülfel im Gefolge der andauernden Covid19-Pandemie abzuwenden“, heißt es in dem Antrag, der dann sogar einstimmig von dem Gremium verabschiedet wurde.Ebenfalls geschlossen votierte der Bezirksrat für einen von der SPD eingebrachten weiteren Antrag. „Die Landeshauptstadt Hannover wird gebeten zu prüfen, wie die verkehrliche Situation auf der Paderborner Straße, insbesondere an der Ampelkreuzung Wülfeler Straße / Paderborner Straße, in Mittelfeld entschärft werden kann“, heißt es darin. Begründung: „Anwohne berichten, dass es häufig zu langen Wartezeiten für Kfz kommt, die von der Paderborner Straße in die Wülfeler Straße einbiegen wollen.“