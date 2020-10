SPD-Bezirksratsfraktion macht auf Gefahrenquelle am Bahndamm aufmerksam

Wenn es nach den Sozialdemokraten gegangen wäre, hätte der Stadtbezirksrat schon in seiner Septembersitzung etwas unternommen. Kurz vor dem Treffen der Ortspolitiker entdeckte Willi Lindenberg den Schaden am Zaun, schrieb schnell noch einen Dringlichkeitsantrag. Doch die dafür erforderliche 2/3-Mehrheit wurde trotz Unterstützung durch die CDU-Fraktion nicht erreicht. Die Grünen votierten dagegen. „Der Zaun sei schließlich wohl schon länger kaputt, dann könne die Sache nicht dringlich sein“, argumentierten sie. Die SPD-Fraktion dazu: „Diese Argumentation ist nicht nachvollziehbar. Muss denn erst etwas passieren?“Nun wird das Loch im Zaun am 8. Oktober erneut Thema im Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Saal des Freizeitheimes Döhren, An der Wollebahn 1.