SPD-Antrag wird gefolgt: Einmündung Thurnithistraße bekommt rote Radwegefurt

In der Dezembersitzung des Bezirksrates 2016 regten sowohl Sozialdemokraten als auch Christdemokraten in zwei verschiedenen Anträgen an, die Parksituation für Autos in der Sarstedter Straße in Mittelfeld zu optimieren. Beide Anträge wurden von der Bürgervertretung beschlossen, aber nun von der Verwaltung abschlägig beschieden. Die Stadt sieht laut ihrer Antwort nur eine ausreichende Breite der Straße für einseitiges Parken. Bei beidseitigen Parken halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg verbliebe, so die Meinung der Beamten im Rathaus, auf dem Gehweg zu wenig Platz für Fußgänger. Mehr Parkraum könne nur bei einem Ausbau der Sarstedter Straße zum verkehrsberuhigten Bereich geschaffen werden. Eine derartige Neugestaltung, so die Stadt weiter, ziehe aber eine Beitragspflicht der Anlieger nach der Straßenausbaubeitragssatzung nach sich.