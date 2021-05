SPD-Anträge verabschiedet: Ortstermin an der Kreuzung Mainzer Straße – Runder Tisch für die Loccumer Straße

Grüne und CDU hatten in der Sitzung Anfragen zum erfolgten Umbau der Kreuzung eingebracht. Aus den Antworten der Stadt ergab sich, dass die Fachverwaltung meint, die Konfliktsituation optimal entschärft zu haben. Die Sozialdemokraten machten daraufhin Nägel mit Köpfen; sie hatten von vornherein auf eine Anfrage verzichtet und einen Antrag eingebracht. Ihr Vorschlag; „mit Mitgliedern des Bezirksrates, der entsprechenden Fachverwaltung und betroffenen Bürgern zeitnah eine Begehung der neugestalteten Kreuzung Wolfstraße, Mainzer Straße durchzuführen, um vor Ort die Umsetzung der Bezirksratsbeschlüsse zu überprüfen.“ Der Bezirksrat folgte einstimmig diesen Antrag.Ebenfalls ohne Gegenstimme beschlossen: die Forderung nach einem „Runden Tisch“ für die Loccumer Straße. Dieser Antrag der SPD-Fraktion aus dem März war seinerzeit vertagt worden. Nun stimmte der Bezirksrat geschlossen zu, „zum Ende des zweiten Quartals 2021 in Wülfel einen einmaligen Runder Tisch zum Thema: Verkehrsberuhigung der Loccumer Straße einzurichten.“ Die Sozialdemokraten: „Nach einer vorausgegangenen gemeinsamen Begehung der Straße an einem noch zu bestimmenden Termin soll dann weiter über die Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Verkehrsberuhigung und eventuellen Umgestaltung der Loccumer Straße gesprochen werden.“ Eingeladen sollen zu diesem „Runden Tisch“ neben Vertretern des Bezirksrates die Anwohnerinitiative „Loccumer-straße-beruhigt“, Vertreter der anliegenden Schulen und der Kitas sowie des Alten -und Pflegeheims und auch der ADFC sowie Fachleute für Verkehrsberuhigung.In eigener Sache:Berichte über aktuelle Ereignisse von mir gibt es grundsätzlich auf Stadtreporter.de. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Wenn aus einen dieser Artikel eine Fassung als Pressemitteilung der SPD-Bezirksratsfraktion Döhren-Wülfel entsteht, dann sollen dieser Text auch auf MyHeimat erscheinen.