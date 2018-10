Projekt „S-Bahnhof Waldhausen“ wird im Freizeitheim vorgestellt

Informationen im Doppelpack: Am 1. November lohnt sich ein Besuch im Freizeitheim Döhren besonders. Um 18 Uhr tritt der Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel im großen Saal zu seiner zweiten Sondersitzung mit dem Thema „Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum“ zusammen, lässt sich und die anwesenden Zuschauer über die Maßnahmen unterrichten, die Hannover wieder sauberer und sicherer machen sollen.



Im Anschluss an diese Sondersitzung lädt Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner zu einer Vorstellung des Projektes „Umsteigeanlage Hannover-Waldhausen“ ein. Vertreter verschiedener Verwaltungen sollen über den Stand der Planungen für den angedachten S-Bahn-Haltepunkt über der Eisenbahnbrücke Hildesheimer Straße berichten. Beginn dieser Informationsveranstaltung ist schätzungsweise gegen 20 Uhr.



PS: Als Illustration habe ich ein Foto von der Eisenbahnbrücke herausgesucht, das schon historisch ist: Lidl und das Lagergebäude gab es nicht, dafür residierte BMW noch in Döhren. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere an damals.