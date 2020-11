Anzeige

Plan B: In Döhren will die Stadtverwaltung demnächst Obdachlose unterbringen

Hannover: Döhren | Ein Mehrfamilienhaus in der Cäcilienstraße im Stadtteil Döhren soll nach Plänen der Stadtverwaltung demnächst 21 wohnungslosen Menschen ein Dach über den Kopf bieten. Unter dem Titel „Plan B – OK“ (OK steht für Orientierung und Klärung) werden dafür in dem Haus sieben Wohnungen angemietet.



„Mit dem neuen Angebot für obdachlose Menschen schaffen wir eine sinnvolle Ergänzung zu den festen Unterkünften, den Notschlafstellen und dem kürzlich eröffneten Tagesaufenthalt in Ahlem“, sagte Thomas Vielhaber, Baudezernent der Landeshauptstadt Hannover nach einer Pressemitteilung der Stadt. Hannovers Sozialdezernentin Sylvia Bruns ergänzt: „Wir freuen uns, gemeinsam mit der Region Hannover das neue Modellprojekt Plan B – Ok auf den Weg zu bringen, dass die Situation obdachloser Menschen in Hannover nachhaltig verbessern soll.“



Nach der Presseverlautbarung sind auch für Obdachlose mit einem ungeklärten Leistungs- oder Aufenthaltsstatus ebenfalls Plätze vorgesehen. Sie haben, so die Stadt Hannover, dann zunächst 30 Tage Zeit, um gemeinsam mit den Sozialarbeitern vor Ort „ihren ausländer- und sozialrechtlichen Status zu klären und weitere Schritte zu planen.“



Stadt und Region Hannover kümmern sich gemeinsam um das Projekt. Die Landeshauptstadt will für die Immobilie und den Betrieb Kosten in Höhe von rund 2.25 Millionen Euro für drei Jahre einplanen, die Region Hannover finanziert zunächst das pädagogische Grundangebot und übernimmt einen Teil der Unterbringungskosten.



Die entsprechende Drucksache soll noch Anfang Dezember den Ratsgremien zur Entscheidung vorgelegt werden.



Die Obdachlosenwohnungen in der Cäcilienstraße sind aber nach Angaben der Stadt nicht langfristig geplant. Die Verwaltung sucht derzeit noch nach einer anderen Immobilie, in denen sie dann bis zu 70 Menschen unterbringen will.

