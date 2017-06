Ortstermin Washingtonweg: Anwohner sind gegen einen Neubau

Vor allem Bewohner der gegenüberliegenden Bungalows laufen gegen diese Pläne indes Sturm. Sie befürchten eine Verschattung ihrer Gärten und wohl noch viel mehr noch den Umstand, dass die neuen Nachbarn dann auch in ihre Gärten blicken können. Als Kompromiss würden sie statt des geplanten Neubaus in Nord-Südrichtung einen Baukörper mit Ost-West-Ausrichtung akzeptieren. Doch da sieht Dr. Hans-Heiner Schlesier große Probleme. „Die Abstandsvorschriften nach der Niedersächsischen Bauordnung zum Nachbargebäude können dann nicht eingehalten werden“, sagt er. Außerdem würde das schon vorhandene dazu parallel verlaufene sechsgeschossige Wohnhaus die neugebauten Wohnungen verschatten.Die anwesenden Kommunalpolitiker sollten sich eigentlich nur die unterschiedlichen Argumente anhören, um dann sachgerecht ihre Entscheidungen treffen zu können. Leider nutzten einige der Politiker das Treffen als Forum, um selbst am meisten zu reden.