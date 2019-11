Niedersachsens Innenminister Pistorius besuchte Döhren

Als er das Mitgliedertreffen vorbereitete, habe er noch gehofft, den Wahlsieg um den neuen Oberbürgermeister feiern und Boris Pistorius in der Endrunde im Wettbewerb um den Vorsitz der Bundes-SPD zu sehen, sagte Ortsvereinschef Angelo Alter in seinen einleitenden Worten. Aus beiden Zeilen ist nichts geworden. Die Genossen aus Döhren-Wülfel diskutieren nun über Ursachen- und wie es am besten weiter gehen könne.Dass es nicht zur Stichwahl um den Vorsitz der Gesamtpartei reichte, damit, so Boris Pistorius, „kann ich gut leben.“ Er gab allerdings zu, erst geschockt gewesen zu sein. Dann habe er jedoch gesehen, dass die Stimmenunterschiede zu den beiden Spitzen-Teams im Kandidatenrennen gar nicht mal so groß gewesen sind. Pistorius lobte den pfleglichen Umgang aller Kandidaten miteinander. „Das war sehr fair“, kommentierte er.Was sagt Boris Pistorius zur derzeitigen Situation der Sozialdemokratie? „Uns ist die Leidenschaft abhandengekommen“, meint er, und: „Wer reden unsere Erfolge in der Großen Koalition selbst klein.“