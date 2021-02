Mittelfelder beschwerten sich: Stadt soll Sozialarbeiter und Ordnungsdienst auf den Rübezahlplatz schicken.

„Welche Flächen im Stadtbezirk könnten für weiteren Wohnungsbau grundsätzlich in Frage kommen?“ wollte die SPD in einer Anfrage von der Stadt wissen. Doch die hielt sich bedeckt. Im Stadtbezirk würden derzeit 640 zusätzliche Wohnungen entstehen. Stadtbezirksmanager Sven Berger: „Ein Bedarf an der Entwicklung weiterer Flächen wird damit aktuell nicht gesehen.“