Herzlichen Glückwunsch! Antje Kellner wurde zur Bezirksbürgermeisterin wiedergewählt

Am 11. November trat der im September neugewählte Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel im Freizeitheim Döhren zu seiner ersten Sitzung zusammen. Im Zentrum des Treffens der Ortspolitiker standen die Wahlen für die neue Spitze des Stadtbezirks.Die Fraktionen der Sozialdemokraten (6 Sitze) und der Christdemokraten (4 Sitze) hatten sich auf eine Zusammenarbeit geeignet. „Unser Schwerpunkt liegt in der Bürgerbeteiligung. Wir wollen, dass die direkt betroffenen Menschen bei der Planung mitgenommen und einbezogen werden“, sagte der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bezirksrat, Jens Schade, „bei der CDU sind wir damit auf offene Ohren gestoßen. Es gab eine große Übereinstimmung.“Die 10-Stimmen-Mehrheit von SPD und CDU dürfte dann auch bei der Wahl den Ausschlag gegeben haben. Gegenkandidatin Claudia Meier von den Grünen unterlag mit neun Stimmen. Offenbar war es ihr gelungen, eine bunte Stimmenkoalition von den Linken über die FDP bis hin zur AfD als Unterstützung zu gewinnen.Ratsherr Angelo Alter (beratendes Mitglied im Bezirksrat) und Anja Schollmeyer gratulierten im Namen des SPD-Ortsvereines Döhren-Wülfel Antje Kellner und Gabi Jakob mit dicken Blumensträußen zum Wahlergebnis. Die frischgebackene Vize-Bürgermeisterin Jakob überraschte Antje Kellner anschließend noch mit einem ganz besonderen Geschenk. Sie reichte die schwere Bezirksbürgermeisterkette, die ihrem Vater, dem Alt-Bezirksbürgermeister Arno Kirse, gehörte, an Antje Kellner weiter. Bei besonders repräsentativen Veranstaltungen kann nun auch Stadtbezirksbürgermeisterin Antje Kellner im Silberglanz der Kette auftreten.Antje Kellner bedankte sich für die erneute Wahl in das höchste Amt im Stadtbezirk. „Ich möchte und werde weiterhin eine nahbare und direkt ansprechbare Bezirksbürgermeisterin für Alle sein“, sagte sie und versprach - soweit „diese leidige Pandemie es zulässt“ -, weiter regelmäßige Bürgerspechstunden im Döhrener Quartierstreff und anderswo anzubieten. Kellner: „Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass man im direkten Gespräch Manches schneller und einfacher erklären oder lösen kann, als schriftlich oder am Telefon. Trotz aller sozialen Medien."Ein etwas kleineres Blumensträußchen gab es an diesem Abend daneben für Natascha Erdmann. Die für die CDU erstmals in den Bezirksrat gewählten Lokalpolitikerin trat nicht nur die Nachfolge von Jakob als Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten an. Sie feierte exakt am Tag des Zusammentritts der neugewählten Bürgervertretung auch ihren Geburtstag. JS