Gute Nachrichten: Das Bürgeramt in Döhren bleibt erhalten.

„Die Infrastruktur in den Stadtteilen zu erhalten, ist ein wichtiges Anliegen der SPD-Ratsfraktion. Dazu gehören unbedingt auch die Bürgerämter vor Ort mit ihrem Service für die Bürgerinnen und Bürger“, heißt es in der Meldung. Der der ordnungspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Jens Menge, und sein amtierender organisationspolitischer Kollege, Andreas Markurth unterstreichen: „Die Bürgerämter in den Stadtteilen sind ein wichtiger Baustein für einen guten Service vor Ort. Insbesondere die älteren und nicht mehr so mobilen Bürgerinnen und Bürger profitieren davon.“Durch Gespräche mit der Verwaltung konnten beide erreichen, dass die Standorte der Bürgerämter in Ricklingen und in Döhren auf Dauer erhalten bleiben und sie so schnell wie möglich wieder öffnen.