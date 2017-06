Ein neues Gesicht im Bezirksrat: Dr. Katja Schröder zieht für die SPD in die Bürgervertretung ein

Katja Schröder (43) freut sich auf ihre zukünftige Tätigkeit für den Stadtbezirk-Döhren-Wülfel. In der Politik ist sie kein Neuling. Als stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Döhren-Wülfel und als Mitglied im Unterbezirksvorstand der Region Hannover engagiert sie sich bereits derzeit schon ehrenamtlich für das Wohl ihrer Mitbürger.Die neue Bezirksratsfrau, die mit Ehemann Henning und ihren zwei Kindern in Döhren lebt, ist ausgebildete Förderschullehrerin und hat schon in der Christian-Andersen-Schule, der Kardinal-Bertram-Schule und der Grundschule Suthwiesenstraße unterrichtet. Derzeit arbeitet sie als schulfachliche Mitarbeiterin in den Referaten Grundschule, Förderschule und Inklusion im Bildungswesen im Kultusministerium.