Ehemaliges Finanzgericht: Bald sollen hier Wohnungen gebaut werden.

Eine weitere Frage der Sozialdemokraten in dieser Sitzung beschäftigte sich – wieder einmal – mit dem Schulhof der Grundschule Loccumer Straße in Wülfel. Er sollte außerhalb der Unterrichts- und Betreuungszeiten für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende probeweise für vier Monate geöffnet werden. „Nun ist der Schulhof schon seit mehreren Monaten geschlossen“, kritisierte Bezirksratsfrau Brigitta Miskovic. Die Antwort aus dem Rathaus: „Der Schulhof der GS Loccumer Straße musste im Rahmen der Corona Pandemie im März des Jahres geschlossen werden. Seit Wiederaufnahme des Schulbetriebes werden die Schulhöfe in der Regel von den Schulen zur Umsetzung der jeweiligen Hygienekonzepte benötigt. Sobald es im Kontext Corona möglich ist, wird die Verwaltung den Schulhof der GS Loccumer Straße aber erneut testweise öffnen, um die Situation dann abschließend auswerten zu können.“ Für Irritationen sorgte indes ein Hinweis der Verwaltung auf weitere Spielmöglichkeiten im Stadtteil Wülfel. Auf einer Karte waren Plätze eingezeichnet, die es gar nicht gibt.