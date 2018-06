Die Trogstrecke Zeißstraße wird für Monate gesperrt

Michael Kellner, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Döhrener Geschäftsleute, kritisierte das Vorgehen der Stadtverwaltung. „An der Zeißstraße sind viele Unternehmen ansässig. Es wäre erforderlich gewesen, sie weitaus früher zu informieren“, sagte er. Auch heute (16. Juni) machen noch keine Schilder auf die kommende Woche beginnende Sperrung aufmerksam.Ob die Betonwände der Trogstrecke künftig mit grünen Pflanzen aufgewertet werden könnten, wollte Manfred Milkereit von den Linken wissen. Kommentar der Verwaltung: Dazu habe man sich keine Gedanken gemacht.Im Laufe der Bezirksratssitzung informierten daneben Dr. Alexander Springer und Dr. Gerald Just von der Chemischen Fabrik“ Wülfel gemeinsam mit dem Gewerbeaufsichtsamt über eine neue Produktion in der an der Hildesheimer Straße gelegenen Fabrik. Ein großes deutsches Pharmaunternehmen hat die Herstellung von Molybdatophosphorsäure in Auftrag gegeben. Der Fraktionsvorsitzender SPD im Bezirksrat begrüßte, dass solche Aufträge die heimische Wirtschaft stärken, wollte aber wissen, ob irgendwelche Gefahren von dem Stoff ausgehen. Das Gewerbeaufsichtsamt und der Laborleiter Dr. Springer beruhigten. Es sei halt eine Säure, gefährlich für die Anwohner sei die Produktion aber nicht.