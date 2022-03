Damals in Wülfel: Zum 80. Geburtstag gab es eine Überraschung

Deshalb kamen dann Anfang März in Wülfel ihre Freunde aus der SPD alle zusammen, um mit der Jubilarin auf den großen Tag nachträglich anzustoßen. Sunnhild Reinckens, Hans Hutfleß, Ingrid Nasemann, die Landtagsabgeordnete Sigrid Leuschner und viele mehr warteten an der Kaffeetafel, um Inge Meier zu feiern. Nach Leopold Merkelbach und Oskar Schrade war Inge Meier die erste Frau an der Spitze des Bezirksrates Döhren-Wülfel. Nach zwei Wahlperioden kandidierte sie aus Altersgründen nicht mehr.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse. JS