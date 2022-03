Damals in Wülfel: Als der „Kleine Jugendtreff“ sein Fünfjähriges feierte

Zum ersten großen Jubiläum des Treffs gratulierten neben dem damaligen Regionsabgeordneten Sascha Glade auch viele Mitglieder des Bezirksrates Döhren-Wülfel, allen voran die seinerzeitige Bezirksbürgermeisterin Christine Ranke-Heck und ihre Stellvertreterin Claudia Meier.„Die Projekte, die trotz aller Widrigkeiten in den letzten fünf Jahren mit den wülfeler Jugendlichen durchgeführt wurden, sind eine wirkliche Bereicherung für den Stadtteil Wülfel“, würdigte Ranke-Heck die Arbeit des DLRG-Teams. Ilkar Germar vom DLRG-Jugendvorstand betonte, dass ihr Verband es nicht bereue, diese Aufgabe übernommen zu haben. Sie bedankte sich beim Bezirksrat für die bis dahin geleistete Unterstützung. Eine von den Jugendlichen zusammengestellte Diashow zeichnete dann die Höhepunkte der ersten fünf Jahre des Jugendtreffs nach, Zur Überraschung der Gäste hatten drei Wülfeler Kids einen Rap-Song einstudiert. Das kleine Konzert wurde mit starken Applaus bedacht.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den Myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.