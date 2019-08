Damals in Döhren: SPD-Ortsverein ehrte Jubilare, die in einer schweren Zeit Sozialdemokraten wurden

Als die Jubilare der SPD beitraten, erhielt Stresemann gerade den Friedensnobelpreis zugesprochen, ein Volksentscheid zur Enteignung der Fürsten scheiterte, fünf Jahre später unterstütze Albert Einstein die Internationale der Kriegsdienstverweigerer und eine von Berlin und Wien vereinbarte Zollunion der beiden deutschen Staaten wurde von den Siegermächten des 1. Weltkrieges verhindert. Damals, 1926 und 1931, gab es noch Menschen, die den Mut hatten, trotz der Wirren jener Zeit und des aufkommenden Nationalsozialismus bei der SPD mitzumachen.Im November 1991 ehrte die Döhrener SPD ihre treuen Mitglieder Paul Gereke, Emilie Nortmann und Helmut Jahnke für 65 Jahre Mitgliedschaft. Staatssekretär Dr. Uwe Reinhardt überreichte jeweils die Ehrenurkunden und rote Blumensträuße. Elfriede Hausherr wurde für 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft ausgezeichnet. Eine Ehrennadel bekam daneben de frühere langjährige Ratsherr Dr. Rudolf Wohlrab. Er feierte sein 40jähriges SPD-Jubiläum.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.