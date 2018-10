Damals in Döhren: Einen Nachmittag lang war der alte Schulhof wieder fest in Kinderhand

Jedenfalls war Mitte April vor rund 30 Jahren für einen Nachmittag der Schulhof schon einmal wieder fest in Kinderhand. Trotz des eher kalten Wetters vergnügten sich die kleinen Gäste. Mit einem großen Laken warfen sie Bälle in die Luft, griffen nach den von der Negerkusswurfmaschine (durfte man damals noch sagen, ohne von bestimmten Leuten der politischen Inkorrektheit bezichtigt zu werden) hochgeschleuderten klebrigen Leckereien und standen für heiße Waffeln in der Schlange an.„Eltern und Kindern wollen mit diesem Fest für eine bessere Versorgung mit Kindergartenplätzen demonstrieren“, sagte seinerzeit Edith Jenzer-Journais vom St. Petri-Kindergarten. Sie sollte dann auch später erste Leiterin des neuen Kinderhauses in der Querstraße werden. In einer von Pastor Jörg Haunert improvisierten „Talk-Show“ versprachen Vertreter der örtlichen Parteien den Eltern, sie zu unterstützen. Eine Stellungnahme seitens der Stadt gab es damals nicht. Das hannoversche Jugendamt hatte die Einladung zur Teilnahme an dem Gespräch ohne Begründung abgesagt.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.