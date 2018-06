Damals in Döhren: Bio-Äpfel gegen Alt-Metall

„Innerhalb einer halben Stunde waren zwei Säcke und zwei Kisten randvoll“, freuten sich Sunnhild Reinckens und Brigitte Baedecker über die große Resonanz ihre Müllaktion. Brigitte Baedecker: „Wir wollen das Umweltbewusstsein stärken und die Bürger auf das Müllproblem aufmerksam machen.“ Das zusammengetragene Alt-Aluminium wollen die AsF-Aktivistinnen an einen Schrotthändler zur Wiederverwertung verkaufen. Doch mit dem Recyling sei es nicht getan, meinten sie. „Besser als Müll verwerten ist Müll vermeiden.“Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.