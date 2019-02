Bordsteinabsenkung am Birnengarten und Bauvorhaben - SPD hat viele Fragen.

Ein Thema aus Döhren bewegt ebenfalls die SPD-Mitglieder im Bezirksrat. Anwohner berichteten von Vermessungsarbeiten auf dem Eckgrundstück Peiner Straße / Hildesheimer Straße. Zurzeit stehen hier nur Flachbauten, unter anderem unterhalten eine Drogeriekette und ein Bankinstitut hier Filialen. Die SPD will nun wissen, ob an dieser Stelle ein Neubauprojekt geplant ist.Alle guten Dinge sind drei: Die SPD interessiert sich in der dritten Anfrage für die Pläne einer österreichischen Firma, an der Chicago Lane einen sogenannten Coworking-Space zu errichten. Coworking Spaces stellen Arbeitsplätze und Infrastruktur wie etwa ein Netzwerk, Drucker, Scanner, Fax, Telefon, Beamer oder Besprechungsräume zeitlich befristet verschiedenen Kleinunternehmern zur Verfügung, die diese gemeinsam mit anderen dann nutzen können. „Wie wird das Projekt infrastrukturell in den Expo-Park eingebunden (Verkehrsanbindung, Versorgungsmöglichkeiten etc.)?“ will die Bezirksratsfraktion wissen.Außerdem bittet die SPD, eine schnellstmögliche Überprüfung und Sicherung des östlichen Fußgängerübergangs (Zebrastreifen) über die Südschnellwegabfahrt/Einmündung Zeißstraße vorzunehmen und dort gegebenenfalls gelbe blinkende Warnlichter zu installieren oder eine Bedarfsampel einzurichten. „Dieser Zebrastreifen wird auch von vielen Schulkindern stark genutzt. Es war häufig zu beobachten, dass Autofahrer hier ungebremst auf den Zebrastreifen zufuhren und erst in letzter Minute die Gefahr erkannten. Gelbe Blinklichter oder aber eine Bedarfsampel könnten an dieser Stelle die Sicherheit querender Fußgänger, besonders auch der Schulkinder erhöhen“, heißt es in den Gründen.Der Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel tritt am Donnerstag, den 14. Februar, um 18:00 Uhr im Saal des Freizeitheimes Döhren, An der Wollebahn 1, 30519 Hannover, zusammen.