Bezirksrat Döhren-Wülfel: Gedenken an Hans Hutfless

„Hans Hutfless war Mittelfelder aus Überzeugung. Seit Jahrzehnten wohnte er in diesem Stadtteil und engagierte sich dort ehrenamtlich in vielen Bereichen, ganz besonders im kirchlichen Bereich“, sagte Kellner und weiter: „Ihm wird auch das Zitat zugeschrieben: „Ein Christ sollte Sozialist sein“. Noch im April 2016 zeichnete der Bezirksrat den rührigen Mittelfelder mit der Ehrennadel aus.Doch das politische Leben im Bezirksrat hat auch seine fröhlichen Seiten. Gabriele Jakob, Fraktionsvorsitzende der CDU, und ihr Fraktionskollege Gerd Sommerkamp konnten auf der letzten Sitzung des Gremiums in diesem Jahr ihr 30jähriges Jubiläum als Mitglied des Stadtbezirksrates feiern. Beide rückten zum Ende des Jahres 1988 in den Bezirksrat nach und gehörten ihn seither ununterbrochen – wenn auch zeitweilig als Ratsmitglieder nur mit beratender Stimme – an. Deshalb spendierten beide nach der Sitzung noch ein Gläschen Sekt, um mit ihren Mitstreitern im Ortsparlament auf diese lange Zeit anzustoßen.