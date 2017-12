Besinnliche Weihnachtsfeier mit den Kindern vom St. Joseph-Heim

und Bezirksbürgermeisterinmit den jugendlichen Bewohnern von St. Joseph besinnlich in die Vorweihnachtszeit. Bei Kinderpunsch, Kakao und Kaffee, Keksen und Kuchen wurden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen.Die Genossen waren nicht mit leeren Händen gekommen. Unter dem Weihnachtsbaum stapelten sich wieder kleine Pakete für die Kids. Organisatorindankte den Sponsoren der Aktion, der Migrationsbeauftragen Doris Schröder Köpf und Alt-Bundeskanzler. Die beiden haben in diesem Jahr erneut dafür gesorgt, dass die Wunschzettel der Kinder nicht vergeblich geschrieben wurden. Allerdings, die Spannung bleibt. Die Geschenkpäckchen durften nur verpackt bewundert werden. Erst am Heiligabend werden sie geöffnet. Für die großzügigen Spender gab es aber bereits an diesem Nachmittag eine Überraschung. Die Kinder von St. Joseph übergaben zwei große selbstgestaltete „Danke-Schön-Plakate“.