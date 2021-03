Akustische Signale für Blinde: SPD fragte nach Ausstattung der Ampeln im Stadtbezirk

In eigener Sache:

Wann die verbleibenden 25 Ampeln nachgerüstet werden, steht noch nicht fest. Sven Berger: „Die Nachrüstung von Lichtsignalanlagen mit taktilen und akustischen Elementen für die Signalisierung blinder und sehbehinderter Menschen erfolgt sukzessive entsprechend ihres Bedarfs. Das bedeu-tet, dass auf Anforderung einzelner betroffener Personen oder des Blinden und Sehbehinderten-verbandes Niedersachsens einzelne Furten oder eine gesamte Anlage nachgerüstet wird. Dabei entstehen je nach Alter der Lichtsignalanlage und der Qualität der Verrohrung Kosten in Höhe von 6.000 € bis hin zu 60.000 €. Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen sowie aufgrund der Ka-pazität der Verwaltung sowie der Signalbaufirmen ist eine sofortige Umrüstung aller Anlagen nicht möglich."In einer weiteren Anfrage griffen die Sozialdemokraten die Feinstaubbelastungen durch die vielerorts in Mode gekommenen Kaminöfen auf. „Der Feinstaub entspricht bzw. übertrifft mittlerweile laut Experten die durch Autos verursachten Belastungen. Untersuchungen ergaben zudem, dass viele der Öfen die auf ihnen angegebenen Feinstaubhöchstwerte bei Weitem überschreiten. Man fühlt sich an den Autoabgasskandal erinnert", hieß es seitens der SPD-Fraktion. Die Antwort war wenig befriedigend. Es sei nicht geplant, Messstellen für regelmäßige Feinstaub-Messungen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel einzurichten, antwortete die Verwaltung.