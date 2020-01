Rockmusik Livekonzert in Hannover-Döhren

Hannover: Villa Lenzberg |

ich freue mich, unser Livekonzert am 17.1.20 hiermit anzukündigen.



Es spielt " Bluescase ". Eine Rock - Blues Band aus Hannover.



Die Band gruppiert sich um Erwin Kania, ein Urgestein der Hannoverschen Rockszene.



Er spielte in den vergangenen Jahren bei verschiedenen, deutschlandweit erfolgreichen Bands.



Bei der Gruppe Frumpy mit Inga Rumpf. Danach bei Wolfsmond, Fargo Jane und Düsenberg.



Im Herbst letzten Jahres mit der international bekannten Sängerin Cindy Alter ( Clout, 2 Welthits,



Substitute und, Save me ). Es gab eine Tournee in Niedersachsen mit sehr guter Resonanz.



Die Band ist musikalisch sehr variabel. Spielt u.a. jedes Jahr beim Grossraum Entdeckertag auf der



beliebten Rupp-Bühne am Georgsplatz.



Unser Konzert am 17.1.20 findet statt in der Villa Lenzberg in Hannover-Döhren. Der Eintritt ist frei.



Es gibt einen Shuttleservice für die Besucher. Weitere Infos auf der Homepage der Villa Lenzberg oder



unter 0170/3671247, Erwin.



Vielen Dank,



mit freundlichen Grüßen



Erwin Kania