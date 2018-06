Kulturinitiative und Heimatbund trauern um Bruno Hanne

Nicht nur im Heimatbund war Bruno Hanne aktiv, er war auch ein engagiertes Mitglied der Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld. „Das kulturelle Leben und historische Einblicke hat er mit der Kamera festgehalten und Dokumentationen erstellt. Sein Tod reißt eine Lücke, die sich nicht schließen lässt – in der Arbeit und in den Herzen“, heißt es in einem Nachruf auf der Web-Seite der Kulturinitiative.Bruno Hanne wurde 75 Jahre alt.