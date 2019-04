JANE bald wieder live

, die zwischenzeitlich mit Studioarbeit und organisatorischen Dingen beschäftigt waren, wieder zu einer Probe in Hannover.Nach der Produktion einer(28. Juli 2018 am Steinhuder Meer aufgenommen) mit dem Titel, wird es am 18.5.2019 auf dem Stadtfest in Neustadt am Rübenberge wieder einen Live-Auftritt geben. Zu erwarten sind alte und neue JANE-Songs in der bekannten, kraftvollen Weise mit. Die Band wird ab ca. 21.30 Uhr dort auf der Bühne stehen. Alles über diese Veranstaltung undhier: http://jane-band.com am 16.4. war die Sängerin, die u. a. für(LP Creation 1984, US-Charts 1992),(1986) und(2018) gesungen hat. Da sie sich gerade privat im Raum Hannover aufhielt, nutzte sie die Gelegenheit,einmal persönlich kennen zu lernen.Ende 2018 wurde die musikalische und kulturelle Leistung vonmit der Aufnahme in den beliebtenals gezeichneten Comic-Strip honoriert (s. Foto).Weitere Informationen zur Veranstaltung am 18.5.19, die mit viel Musik und Unterhaltung bereits um 14 Uhr beginnt, gibt es hier: www.stattfest.de