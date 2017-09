Herbstkonzert 2017 Seemannschor Hannover

Der Seemannschor Hannover präsentiert am 14.Oktober 2017 sein Herbstkonzert. Der neue Chorleiter Bernd Wittenberger arbeitet noch an seinem Programm. Es sieht so aus als wenn einige Überraschungen zu erwarten sind. Alte Lieder wurden verändert , neue Vorsänger werden präsentiert und natürlich auch neue Lieder vorgetragen. Es geht mit Volldampf auf das Jubiläumsjahr zu. Im nächsten Jahr feiert der Seemannschor sein 25. Jubiläum. Das nächste Konzert findet als Benefizkonzert am 4.3.2018 statt. Das Jubiläumskonzert mit diversen Gastchören wird am 26.9.2018 im Freizeitheim Döhren die Zuschauer erfreuen. Der Kartenvorverkauf für den 14.10. beginnt in Kürze, dann heißt es fix sein, die Konzerte sind in der Regel schnell ausverkauft. Die Shanty Sänger haben einige aufregende Auftritte in diesem Jahr hinter sich gebracht. Neben dam Benefizkonzert zu Gunsten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger waren das die Auftritte beim Hamburger Hafengeburtstag, beim Maschseefest und nicht zuletzt auf dem Großmarkt Hamburg 15 Jahre Grand Hotel van Cleef vor 12.000 Zuschauern.