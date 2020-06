Göttinnen, Dämonen und Engelsgesichter: Fassadenschmuck in Döhren

Manchmal besteht der Schmuck nur aus Fachwerk. Offenbar eine Erinnerung an die dörfliche Herkunft vieler Bauherren, die aus dem Eichsfeld seinerzeit nach Döhren eingewandert waren. Die meisten Gebäude stammen aus der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, aber auch in den 30iger Jahren des vorigen Jahrhundert bemühten sich die Häuslebauer noch, ihren Gebäuden individuelle Züge zu verleihen.In der hier folgenden Bildergalerie wird der schönste Fassdenschmuck in Alt-Döhren zwischen Wiehbergstraße, Hildesheimer Straße und Willmerstraße vorgestellt.