Edgar und Irmi: Deutschland – Achtung Baustelle!

Fränkisches Polit- und Gesellschaftskabarett zu Gast in Hannover

Am Freitag, 29.11., 19.30 Uhr hat die Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld e.V. das fränkische Ehepaar „Edgar und Irmi“ in den Nachbarschaftreff Mittelfeld eingeladen.Edgar und Irmi blicken aus der fränkischen Idylle auf menschliche, gesellschaftliche und politische Abgründe.Brisante Themen wie die Absurditäten in der deutschen Politik, Moral und Gerechtigkeit, die Klimaproblematik, das immerwährende Spannungsverhältnis zwischen Mann und Frau, die Kontroverse zwischen Katholizismus und dem Islam, der Schwachsinn im deutschen Fernsehen u.v.m. werden kabarettistisch, satirisch und musikalisch aufgearbeitet. Anspruchsvolles, hintergründiges und polemisch provokantes Kabarett, das nicht nur die Lachmuskeln strapaziert, sondern auch den grauen Zellen einiges abverlangt.Aber Obacht:Bei diesem Programm ist es wie in der deutschen Politik: Man(n) (Frau) muss mit allem rechnen!Veranstalter: Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld e.V.Zeit: Fr., 29.11.2019, 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.Ort: Nachbarschaftstreff Mittelfeld, Am Mittelfelde 104Anmeldung: Tel. 89 88 39 01 oder Mail an ki@kulturini.deKosten: 12,00 €