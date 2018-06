Der Cord-Borgentrick-Stein für Klaus Mlynek wurde am Döhrener Turm gesetzt

vor

Der 1936 geborene Mlynek war langjähriger Direktor des Stadtarchivs Hannover. Neben anderen Veröffentlichungen ist er Autor des Stadtlexikons Hannover. „Mein Exemplar ist schon stark zerlesen, so oft habe ich darin reingeschaut“, erzählte Heinz-Siegfried Strelow, Präsident des Heimatbundes Niedersachsen. Zusammen mit Bruno Hanne und Ursula Pöhler von der örtlichen Heimatbundgruppe „Im Kleinen Freien“ überreichte er den Borgentrickstein und eine Ehrennadel an Dr. Klaus Mlynek. Eine ganze Reihe Döhrener war gekommen, um diesem Ereignis beizuwohnen. Unter den Zuschauern: Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner und weitere Vertreter des Bezirksrates Döhren-Wülfel.Der so Geehrte bedankte sich für die Auszeichnung. „Ich bin froh, dass ein Stein mit meinen Namen nunden Mauern des Engesohder Friedhofs gesetzt wird und nicht dahinter.“, sagte er. Mlynek erinnerte daran, dass mit dem Bericht über Cord Borgentrick und die Rettung vor den Braunschweigern die städtische Geschichtsschreibung begann. Und er betonte die mahnenden Worte am Schluss jenes Berichtes aus dem Jahr 1490: „Bürger traut nicht den Fürsten.“