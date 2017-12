Damals in Döhren: Sirtaki im Labyrinth

Im Vorfeld des großangekündigten Stadtteilfestes „Döhrener Wolle“ im Juni 1988 luden die damaligen Restaurant-Betreiber Panorea und Antonius Melekouriaki vom Labyrinth zu einer Woche der Begegnung mit der griechischen Kultur. Als abendliche Überraschung für die Gäste strömten plötzlich sechs junge Mädchen in bunten Trachtenkostümen zwischen die Tische und hakten sich zum Sirtaki ein. Die Folkloregruppe Hellas eröffnete damit den Reigen griechischer Tänze. Wobei der Sirtaki ja eigentlich gar kein Volkstanz ist, sondern erst 1964 für den Film Alexis Sorbas erfunden wurde. Aber egal. Die Woche der Begegnung ist heute ebenso Geschichte wie das Restaurant Labyrinth selbst. Anbei zur Erinnerung ein paar Bilder vom ersten Abend Anfang Juni 1988 mit der Tanzgruppe Hellas.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.