Damals in Döhren: Als der Pastor zum Kriminalinspektor wurde

Monate lang probten die vier Männer und drei Frauen des Spielkreises, kritisch beobachtet von einem Profi-Regisseur. Denn der Spielkreis hatte für dieses Stück den langjährigen Intendanten des ehemaligen „Theaters für Kinder“, Horst-Peter Brand, verpflichtet. Brand entwarf auch das stilechte Bühnenbild eines englischen Salons anno 1912, in dem Pastor Stolzmann als geheimnisvoller Inspektor Goole in drei Akten in eine Verlobungsfeier hineinplatzt. Der Polizist will die Hintergründe eines Selbstmordes aufklären.Der „Krimireißer mit Tiefgang“ (Stolzmann) war wohl so das 30. Stück, das der Spielkreis in den bis dahin 21 Jahren seiner Existenz auf die Bühne gebracht hat. Das schätzte jedenfalls damals Pastor Stolzmann, der früher einmal in Döhren in der St. Petri-Kirche tätig war, dann zur Pauluskirche in die Südstadt ging, aber dem Spielkreis verbunden blieb.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.