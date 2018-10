Damals am Maschsee: Schlemmerbüfett und Hafenkonzert

Wolfgang Grashoff freute sich über den Zuspruch: „Wir sind vom Erfolg positiv überrascht“, sagte er damals. Weit über 100 Gäste füllten den Saal, der letzte Stuhl war besetzt und Nachzügler schwoften sogar trotz einer kühlen morgendlichen Brise auf der Terrasse mit. Neben den „Blauen Jungs vom Maschseestrand“ und ihrem Käpt’n Mück sorgte ein Akkordeonverein aus Winsen für musikalische Unterhaltung.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.