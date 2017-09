Bilder, Musik und Fußmassagen: Auch am Sonntag gab es beim „Kultur-Lust-Wandeln“ wieder viel zu erleben

Die Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld hatte auch am zweiten Tag des nunmehr 13. Döhrener Kulturspaziergangs wieder ein über den ganzen Stadtteil verteiltes Programm herausgebracht. Diesmal wurde sogar ein Schuljubiläum im Rahmen des Kultur-Lustwandelns gefeiert. Die Grundschule Suthwiesenstraße beging ihr 50. Jubiläum und eröffnete den sonntäglichen Kulturreigen. Die „Suthi-Bläser“ zeigten ihr musikalisches Können in der Schulaula ebenso wie die Kinder bei der Tanzshow „On écrit sur les murs“ (deutsch: „Wir schreiben auf die Mauern“). Lisa Altmeyer hat es zwar nicht mehr ins Programm geschafft, beteiligte sich aber trotzdem in den ehemaligen Fahrradladen ain der Bernwardstraße mit einer Ausstellung ihrer individuell bedruckten Stoffe. Damit blieb es bei 25 Programmpunkten, obwohl am Allerweg die kleinste Bar der Welt, die Nachbar“, wegen eines Krankheitsfalles nicht öffnete und die Döhrener dieses Jahr auf das „Trio Isetta“ und die „Bourbon Boys“ verzichten mussten. Jugendkultur erwartete die Lustwandler im Jugendzentrum Döhren. Hier zeigte der Nachwuchs der Hip-Hop-Tänzerinnen, was sie schon alles an perfekten Bewegungen drauf hatten.Jetzt startete bald auf den Fiedelerplatz das „Kulturpicknick.“ Ab 17 Uhr sorgt Oliver Perau alias Juliano Rossi zusammen mit Lutz Krajenski für den musikalischen Rahmen.