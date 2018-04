Bald ist Premiere: Das Südstädter Komöd'chen probt ein neues Stück

„Bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt“ lautet der Titel des aktuellen Stückes. Es handelt sich um die Bühnenfassung des gleichnamigen Bestsellerromans von Dora Heldt. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen drei Frauen. Dora Heldt (mit bürgerlichen Namen Bärbel Schmidt) gibt einen humorvollen und erfrischenden Blick in das (weibliche) Leben in den Wechseljahren jenseits der 49.Zum ersten Mal erhebt sich der Vorhang am Sonntag, den 15. April, um 16 Uhr im Thurnithi-Saal des Freizeitheimes Döhren an der Wollebahn 1. Danach gibt es die Geschichten „mit viel Witz, einer großen Portion Herz und ein bisschen Drama“ noch drei Mal zusehen: am Freitag, den 20. April, ab 20 Uhr und am Sonnabend, 21. April, sowie Sonntag, 22. April, jeweils wieder um 16 Uhr.Wer beim Südstädter Komöd’chen mitmachen will – ob auf oder hinter der Bühne – ist immer willkommen. Besonders wird sich für die Rolle des jüngeren Liebhabers männlicher Nachwuchs gewünscht.Weitere Infos: www.suedstaedter–komoedchen.de