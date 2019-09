15. Döhrener Kulturlustwandeln am 14 und 15. September 2019

Döhrener BürgerInnen präsentieren an zwei Tagen Kultur, Musik, Kunst und Kunsthandwerk – und das an vielen überraschenden privaten und öffentlichen Orten. Ein Wochenende für Entdeckungen und Begegnungen im Quartier!



Samstag und Sonntag bieten je um die 30 Programmpunkte Gelegenheiten zum Schauen, Mitmachen oder Kaufen. Das Spektrum reicht von Kunstausstellungen über Kinderaktionen, Musik in privaten Gärten, Theater, Lesungen, Rundgänge und natürlich auch Kunsthandwerk.



Döhrens „Wohnzimmer“, der Fiedelerplatz, ist ein besonderer Treffpunkt mit Musik und Kulinarischem. Und am Sonntag ab 17 Uhr lassen es sich die Döhrener und ihre Besucher wieder beim großen „Kulturpicknick“ auf dem Fiedelerplatz gut gehen. Also den Picknickkorb packen und genießen, bei Old Time Jazz von den Frisco Guys!



Lust auf mehr? Programmflyer sind im Freizeitheim Döhren erhältlich und liegen im Stadtteil aus! Mit einem Fahrradtaxi (Sa.), zu Fuß oder mit dem eigenen Rad lassen sich die Stationen zu einer individuellen Tour verbinden.





Veranstalter: Kulturinitiative Döhren – Wülfel – Mittelfeld e.V. & Freizeitheim Döhren, Stadt Hannover, Bereich Stadtteilkultur



Unterstützt durch die Sparkasse Hannover und den Bezirksrat Döhren-Wülfel. Durchführung mit tatkräftiger Unterstützung des DLRG Bezirk Hannover-Stadt e.V.