1. Preis für Café Erdball

Den „Integrationsbeirat Döhren-Wülfel“ überzeugte die Idee des Projektes „Café Erdball“. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung auf dem Fiedelerplatz, bei der unsere Mitbürger aus fremden Ländern ihre kulinarischen Spezialitäten gemeinsam präsentieren. Inzwischen ist dafür auch der Termin bekannt geworden: Am Samstag, 19. August von 14 bis 18 Uhr.Aus dem Vollen schöpfen:Die Unterschiede, die andere Kulturen und andere Länder mit sich bringen sieht Initiatorin Lüdtke-Pilger nicht als Gegensatz sondern als Bereicherung unseres Lebens. Und so wünscht sie sich viele interkulturelle Kontakte an diesem Sommernachmittag; frei nach dem Motto: „Liebe geht durch den Magen“.Wer darf mitmachen?„Prinzipiell können sich alle engagieren. Im Mittelpunkt sollen natürlich die Menschen stehen, die aus anderen Ursprungsländern kommen und ihre (Ess-)Kultur mit uns teilen. Aber ich möchte auch Schüler*innen mit einbinden, um den Stand zu gestalten, es wird vielleicht noch ein kleines Kulturprogramm nebenbei geben. Ich möchte nichts vorgeben, sondern freue mich auf die Ideen und Impulse der Menschen. Es soll ein Projekt von Bürger*innen für Bürger*innen sein – und ich hoffe, dass wir alle ganz viel Spaß dabei haben!“, so Sabine Lüdtke-Pilger. "Das Interesse an meinem Projekt war so groß, dass ich dann von der Veranstaltung kaum noch etwas mitbekommen habe."Für Neuigkeiten rund um ihr „Café Erdball“ hat sie eine Seite bei Facebook eingerichtet über die sie auch zu erreichen ist: