Damals in Döhren: Vor 15 Jahren wurde bei der Sparkasse ein Frühschoppen gefeiert

AGDV-Vorsitzender Dieter Klottig kündigte schon einmal ein großes Fest an. Denn vor 15 Jahren jährte sich seinerzeit ein besonderes Ereignis zum 100. Male. Die bis dato selbstständigen Dörfer Döhren und Wülfel wurden Bestandteil der Provinzhauptstadt Hannover. Und das wollten die Vereine rund um den Fiedelerplatz feiern.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den Myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.