Damals in Döhren: Handwerkermesse im Freizeitheim

Nach der Erinnerung des Autors dieser Zeilen handelte es sich bei der Handwerkermesse um die zweite Veranstaltung der IDG in diesem Format. Davor hatten sich Handwerke und Gewerbetreibende bereits schon einmal in einem Autohaus an der Willmerstraße präsentiert.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.