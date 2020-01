Damals in Döhren: Großer Empfang beim Patronatsfest

Alljährlich gedenkt das Ansgarhaus den Todestag seines Namenspatrons. Der Heilige Ansgar, der als „Apostel des Nordens“ in die Kirchengeschichte einging. Traditionell wird an diesem Tag ein Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten, aber auch in die Zukunft für die nächsten elf Monate geschaut.Von dem Festessen wird allseits geschwärmt. Damals hatte der Küchenmeister des Hauses sein Können unter Beweis gestellt, wie es in einem Bericht des „Maschseeboten“, einer örtlichen Stadtteilzeitung heißt. Nach einem Krabbencocktail und Currybeefsuppe wurde den Gästen zu Live-Klaviermusik Entenbrust mit Brokkoli und Kroketten serviert, als Nachtisch gab es Orangencreme, präsentiert in ausgehöhlten Apfelsinen.Der damalige Vorstandsvorsitzende Frieder Walkling bedankte sich nicht nur bei allen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit. Er berichtete von der im Eingangsbereich neu eingerichteten kleinen Bücherei mit gemütlicher Leseecke. Einmal im Monat sollten hier nun Autorenlesungen stattfinden. Außerdem gab es einen Wechsel im Förderverein. Ernst Meier hatte – er war 80 geworden - sein Amt als Vorsitzender an Hans-Joachim Pohl übergeben. Er blieb dem Haus aber verbunden. Als Geschenk zu seinem 80. Geburtstag wünschte sich Ernst Meier Spenden zu Gunsten des Altenzentrums.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.