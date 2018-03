Ausgefallene Ampel

In den Zeiten ohne Ampelregelung konnten die meisten Verkehrsteilnehmer die Kreuzung ganz ohne Halt oder mit einem kurzen Stopp passieren. Demnach ließen sich durch einen Verzicht auf diese Ampel zusätzliche Emissionen sowohl an Schadstoffen als auch an Lärm sparen. Wünschenswert ist zumindest die Betriebszeiten, von derzeit tägl. 5.00 Uhr bis 23.00, zu verringern. So wird die hier sonntags gar keine Verkehrsregelung benötigt. Werk- und samstags sollte es allemal ausreichen die Ampel von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu betreiben.