Die Ortsfeuerwehr Wülfel feiert dieses Jahr ihr 125-jähriges Bestehen und auch die Jugendfeuerwehr feiert schon ihr 50-Jähriges. Aus diesem Grund laden die Kameradinnen und Kameraden von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr zum Tag der offenen Tür in ihr Gerätehaus im Marharendsweg 31 in Hannover-Wülfel.



Folgendes erwartet Sie an diesem Tag:



- Fahrzeugschau

- Mitmach-Aktionen für Kinder

- Hüpfburg

- Feuerwehr Modenschau

- diverse andere Organisationen wie

- DRK

- THW

- Polizei

- Und vieles mehr...



Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt!



Kommt vorbei und verbringt gemeinsam Zeit mit uns! Wir freuen uns Euch persönlich kennenzulernen!